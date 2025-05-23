СМИ: посол США опроверг разговоры об аннексии Канады

Согласно статье, в интервью канадской телекомпании CBC Хукстра заявил, что пора прекратить все связанные с этой темой дискуссии.
Пора двигаться дальше. Если канадцы хотят продолжить говорить об этом — это их дело. Я не говорю об этом. Дональд Трамп не говорит об этом.
В ближайший вторник король Карл III выступит с тронной речью в канадском парламенте. Это событие рассматривается как выражение поддержки Великобританией Канады, которую Трамп неоднократно называл «51-м штатом США». Как пишет издание, премьер-министр Канады Марк Карни специально пригласил короля выразить поддержку Канаде в ответ на предыдущие заявления президента США.
В начале мая Карни во время встречи с Трампом попросил его больше никогда не называть Канаду 51-м штатом США. Более того, он заявил американскому коллеге, что Канада не продается. На что Трамп посоветовал Карни «никогда не говорить никогда».