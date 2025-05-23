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СМИ: посол США опроверг разговоры об аннексии Канады

Посол США в Канаде Пит Хукстра положил конец спекуляциям об аннексии Канады Соединенными Штатами. Он заверил, что президент Дональд Трамп больше не поднимает эту тему, пишет Daily Wrap.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в интервью канадской телекомпании CBC Хукстра заявил, что пора прекратить все связанные с этой темой дискуссии.

Пора двигаться дальше. Если канадцы хотят продолжить говорить об этом — это их дело. Я не говорю об этом. Дональд Трамп не говорит об этом.

Пит Хукстра
посол США в Канаде

В ближайший вторник король Карл III выступит с тронной речью в канадском парламенте. Это событие рассматривается как выражение поддержки Великобританией Канады, которую Трамп неоднократно называл «51-м штатом США». Как пишет издание, премьер-министр Канады Марк Карни специально пригласил короля выразить поддержку Канаде в ответ на предыдущие заявления президента США.

В начале мая Карни во время встречи с Трампом попросил его больше никогда не называть Канаду 51-м штатом США. Более того, он заявил американскому коллеге, что Канада не продается. На что Трамп посоветовал Карни «никогда не говорить никогда».