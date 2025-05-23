Лукашенко предложил развивать Любань по примеру Островца

С появлением БелАЭС население Островца выросло с 8 тысяч человек до 15 тысяч. Были построены две школы, четыре детсада, спортивный и оздоровительный комплексы, здания ЦРБ и другие объекты. Кроме того, активно возводилось жилье — в городе появилось три новых жилых микрорайона.