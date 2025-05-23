Лукашенко предложил развивать Любань по примеру Островца

Такое заявление он сделал во время посещения площадки строительства Нежинского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений, расположенного в Любанском районе.
Отдельно глава государства остановился на социально-экономическом развитии района и его центрального города.
Объект (ГОК — Sputnik) построен. Люди нужны. Под это мы строим социальную инфраструктуру. Для людей будем делать все.
Он также отметил, что в Любани необходимы все те объекты, которые возводились в Островце с ходом строительства в Гродненской области Белорусской атомной станции.
С появлением БелАЭС население Островца выросло с 8 тысяч человек до 15 тысяч. Были построены две школы, четыре детсада, спортивный и оздоровительный комплексы, здания ЦРБ и другие объекты. Кроме того, активно возводилось жилье — в городе появилось три новых жилых микрорайона.
Нежинский ГОК
Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината началось в 2015 году на базе Старобинского месторождения калийных солей. Торжественная церемония заложения капсулы состоялась 11 сентября.
Изначально планировалось, что с вводом в эксплуатацию Нежинского ГОК на предприятии будет создано почти две тысячи рабочих мест, будет построена железнодорожная станция «Любань», газифицирован 21 населенный пункт Любанского района. Мощности ГОК оценивались до 2 миллионов тонн хлорида калия в год.