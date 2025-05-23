Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса

В ходе дискуссий и «круглых столов», по словам Путина, политики, ученые и представители общественности обсудят глобальные экологические вопросы и способы совместного реагирования на изменения климата.
«Приветствую вас в Санкт-Петербурге на XI Невском международном экологическом конгрессе… Девиз нынешнего Конгресса “Планета Земля: гармония человека и природы” отражает общее стремление международного сообщества к сохранению и восстановлению окружающей среды как важнейшей составляющей устойчивого развития — прежде всего за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ», — говорится в телеграмме.
Президент отметил и российский национальный проект «Экологическое благополучие», запущенный в этом году. Путин выразил уверенность, что предложения, выработанные на встрече, помогут в решении актуальных экологических проблем.
«Желаю вам результативной работы, плодотворного общения и всего самого доброго», — заключил глава государства.