Путин поприветствовал участников Невского экологического конгресса

«Приветствую вас в Санкт-Петербурге на XI Невском международном экологическом конгрессе… Девиз нынешнего Конгресса “Планета Земля: гармония человека и природы” отражает общее стремление международного сообщества к сохранению и восстановлению окружающей среды как важнейшей составляющей устойчивого развития — прежде всего за счёт соблюдения требований экологической безопасности, защиты особо охраняемых природных территорий, рационального использования природных ресурсов, построения экономики замкнутого цикла, запуска и выполнения соответствующих государственных программ», — говорится в телеграмме.