Лавров заявил о позитивном развитии переговорного процесса между Москвой с Киевом

Зарубежные и российские СМИ со ссылкой на анонимные источники пишут, что обе стороны выдвинули требование изменить состав делегаций для проведения второй встречи. Так, 21 мая ТАСС со ссылкой на анонимный источник сообщил, что Киеву придется поменять участников своей делегации, потому что там не хватает профессиональных политиков для работы над меморандумом о будущем мирном договоре (в составе много военнослужащих). Во время первого раунда в Стамбуле 12 переговорщиков возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. В делегацию также вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и зампред Службы безопасности Украины Александр Поклад.