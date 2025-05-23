Согласно статье, Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), резко осудила постоянное размещение около 5000 солдат бундесвера вблизи российской и белорусской границ.
По словам Бориса Писториуса, миссия в Литве является крупнейшим проектом в истории бундесвера. Но тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в мир и разрядку.
Она предупредила о «спирали эскалации», которая усилит чувство угрозы в России и приведет к ответным мерам, что «еще больше приблизит нас к войне с Россией».
Вместо нагнетания ситуации Вагенкнехт потребовала вывода немецких военнослужащих из Литвы и вновь призвала отказаться от введения очередного пакета санкций в отношении России. Эти шаги помогли бы остановить «растрату денег немецких налогоплательщиков», подчеркнула она.
В четверг Мерц в Вильнюсе заявил, что создание бригады в Литве свидетельствует о готовности Германии взять на себя ответственность за НАТО, и пообещал, что Германия вместе с союзниками по альянсу будет защищать восточный фланг «от любой агрессии». А Писториус даже расхвалил этот проект как «крупнейший в истории бундесвера».
Бригада будет дислоцирована на военном полигоне Руднинкай, который находится всего в 30 километрах от белорусской границы и недалеко от границы с Калининградской областью.
Москва и Минск тоже резко раскритиковали литовский проект Германии.
Станет ли литовская бригада флагманским проектом бундесвера, как надеется правительство ФРГ, или обернется дорогостоящим фиаско, покажет время. Одно можно сказать наверняка: дебаты о роли Германии на восточном фланге НАТО возобновились, подчеркивает BZ.