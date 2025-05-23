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BZ: Вагенкнехт раскритиковала наращивание немецких военных на границе с Россией

Пока канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус в четверг в Вильнюсе приветствовали ввод в строй новой бригады бундесвера в Литве, немецкий политик Сара Вагенкнехт предупредила об опасной эскалации отношений с Россией и невыученных уроках истории, пишет Berliner Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Вагенкнехт, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), резко осудила постоянное размещение около 5000 солдат бундесвера вблизи российской и белорусской границ.

По словам Бориса Писториуса, миссия в Литве является крупнейшим проектом в истории бундесвера. Но тот факт, что это происходит на российской границе, а не где-либо еще, является полным игнорированием истории и, безусловно, не является вкладом в мир и разрядку.

Сара Вагенкнехт
немецкий политик, глава партии «Союз Сары Вагенкнехт»

Она предупредила о «спирали эскалации», которая усилит чувство угрозы в России и приведет к ответным мерам, что «еще больше приблизит нас к войне с Россией».

Вместо нагнетания ситуации Вагенкнехт потребовала вывода немецких военнослужащих из Литвы и вновь призвала отказаться от введения очередного пакета санкций в отношении России. Эти шаги помогли бы остановить «растрату денег немецких налогоплательщиков», подчеркнула она.

В четверг Мерц в Вильнюсе заявил, что создание бригады в Литве свидетельствует о готовности Германии взять на себя ответственность за НАТО, и пообещал, что Германия вместе с союзниками по альянсу будет защищать восточный фланг «от любой агрессии». А Писториус даже расхвалил этот проект как «крупнейший в истории бундесвера».

Бригада будет дислоцирована на военном полигоне Руднинкай, который находится всего в 30 километрах от белорусской границы и недалеко от границы с Калининградской областью.

Это, по мнению Вагенкнехт, является ненужной провокацией с непредсказуемыми последствиями.

Москва и Минск тоже резко раскритиковали литовский проект Германии.

Станет ли литовская бригада флагманским проектом бундесвера, как надеется правительство ФРГ, или обернется дорогостоящим фиаско, покажет время. Одно можно сказать наверняка: дебаты о роли Германии на восточном фланге НАТО возобновились, подчеркивает BZ.