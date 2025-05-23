BZ: Вагенкнехт раскритиковала наращивание немецких военных на границе с Россией

В четверг Мерц в Вильнюсе заявил, что создание бригады в Литве свидетельствует о готовности Германии взять на себя ответственность за НАТО, и пообещал, что Германия вместе с союзниками по альянсу будет защищать восточный фланг «от любой агрессии». А Писториус даже расхвалил этот проект как «крупнейший в истории бундесвера».