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ПАС ликвидирует Российский центр науки и культуры в Молдове: Парламент готовит соответствующие документы

Официальный предлог закрытия РЦНК: «он представляет риски пропаганды» [видео]

Источник: Комсомольская правда

"Вчера, 22 мая, парламентская комиссия по внешней политике проголосовала за утверждение начала процесса переговоров по денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, сообщил депутат парламента Богдан Цырдя.

Другими словами, ПАС начала процесс ликвидации Российского центра науки и культуры (РЦНК).

Официальный предлог: «он представляет риски пропаганды».

А фонд Сороса не представляет угроз, верно? А фонд Конрада Аденауэра? А NDI (филиал Демпартии США), IRI (филиал Республиканской партии), NED, EED — чем занимаются, если не пропагандой?".