"Вчера, 22 мая, парламентская комиссия по внешней политике проголосовала за утверждение начала процесса переговоров по денонсации соглашения с Россией о культурных центрах, сообщил депутат парламента Богдан Цырдя.
Другими словами, ПАС начала процесс ликвидации Российского центра науки и культуры (РЦНК).
Официальный предлог: «он представляет риски пропаганды».
А фонд Сороса не представляет угроз, верно? А фонд Конрада Аденауэра? А NDI (филиал Демпартии США), IRI (филиал Республиканской партии), NED, EED — чем занимаются, если не пропагандой?".