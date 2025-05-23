«Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров подлежит денонсации», — сказано в сообщении.
По мнению министерства культуры Молдавии, в текущей геополитической ситуации соглашение может использоваться Россией «в целях дезинформации».
Также подчеркивается отсутствие молдавского культурного центра на территории РФ, что делает сотрудничество односторонним и, как указано, подрывает изначальную цель соглашения.
Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 21 мая заявил, что следующая власть в республике должна вернуться к прямым переговорам с Россией. Он подчеркнул, что молдавские власти также должны вернуться к диалогу с Приднестровьем и без препятствия поставлять газ в нужных объемах.