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Молдавия инициировала денонсацию соглашения о работе Русского дома в Кишиневе

Министерство культуры Молдавии направило в парламент проект решения о денонсации соглашения 1998 года с Россией, регулирующего работу Русского дома в Кишиневе. Об этом 23 мая сообщается на сайте парламента страны.

Источник: Reuters

«Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров подлежит денонсации», — сказано в сообщении.

По мнению министерства культуры Молдавии, в текущей геополитической ситуации соглашение может использоваться Россией «в целях дезинформации».

Также подчеркивается отсутствие молдавского культурного центра на территории РФ, что делает сотрудничество односторонним и, как указано, подрывает изначальную цель соглашения.

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 21 мая заявил, что следующая власть в республике должна вернуться к прямым переговорам с Россией. Он подчеркнул, что молдавские власти также должны вернуться к диалогу с Приднестровьем и без препятствия поставлять газ в нужных объемах.