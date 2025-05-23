Молдавия инициировала денонсацию соглашения о работе Русского дома в Кишиневе

Экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов Игорь Додон 21 мая заявил, что следующая власть в республике должна вернуться к прямым переговорам с Россией. Он подчеркнул, что молдавские власти также должны вернуться к диалогу с Приднестровьем и без препятствия поставлять газ в нужных объемах.