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Касым-Жомарт Токаев заслушал большой отчет главы КНБ

Касым-Жомарт Токаев 23 мая 2025 года принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По информации Акорды, президент заслушал отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период.

Безопасность государства

за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования, пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму, закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.

Борьба с преступностью

пресечена деятельность 13 криминальных групп, задержаны 142 их участника, арестованы 40 лиц, изъято 282 единицы огнестрельного оружия, 48 гранат и 4586 боеприпасов, ликвидировано 12 лабораторий по производству наркотиков, а также 13 международных и 12 региональных каналов их транспортировки, изъято более 3,2 тонны наркотиков и 7,5 тонны прекурсоров.

Коррупция

пресечена коррупционная и иная противоправная деятельность 15 должностных лиц государственных и правоохранительных органов, предотвращен ущерб госбюджету на 1,6 трлн тенге, 220 млрд из которых возмещены в госбюджет.

Граница и кибербезопасность

задержано более 16 тысяч правонарушителей, выдворены за пределы страны 3025 лиц, пресечено свыше 600 попыток провоза оружия и боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов, не допущено незаконное перемещение через границу валюты на сумму 11 млрд тенге и товаров на 16,6 млрд тенге, отражено свыше 796 млн кибератак на информационные системы государственных органов.

Президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.