Касым-Жомарт Токаев заслушал большой отчет главы КНБ

за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования, пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму, закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.