Зеленский не уважает Крым и Донбасс — Лавров

Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они «проваливали в Россию». Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности — заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что «нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям».