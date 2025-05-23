«Зеленский не уважает ни Новороссию, ни Донбасс, ни Крым, хотя в Декларации Генассамблеи ООН 1970 года ясно прописаны принципы дружественности государств: уважение территориальной целостности и самоопределения народов», — сказал Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».
Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они «проваливали в Россию». Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности — заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что «нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям».
По словам Лаврова, все эти заявления зафиксированы и находятся в распоряжении МИД России, как доказательства нарушения Киевом положений ООН.
Лавров также отметил, что вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования конфликта на Украине.