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Зеленский не уважает Крым и Донбасс — Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к Новороссии, Донбассу и Крыму, нарушая тем самым принципы, закрепленные в Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 1970 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Зеленский не уважает ни Новороссию, ни Донбасс, ни Крым, хотя в Декларации Генассамблеи ООН 1970 года ясно прописаны принципы дружественности государств: уважение территориальной целостности и самоопределения народов», — сказал Лавров на конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов».

Министр напомнил, что глава киевского режима публично заявлял о том, что русским нельзя жить в Донбассе, и чтобы они «проваливали в Россию». Также он указал на другие высказывания украинских официальных лиц, в частности — заявление посла Украины в Казахстане, который в 2022 году в интервью утверждал, что «нужно убивать как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям».

По словам Лаврова, все эти заявления зафиксированы и находятся в распоряжении МИД России, как доказательства нарушения Киевом положений ООН.

Лавров также отметил, что вопрос легитимности Зеленского будет решающим для урегулирования конфликта на Украине.