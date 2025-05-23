Правительство намерено полностью искоренить незаконные рубки леса

«Нам предстоит окончательно устранить незаконные рубки. Для этого уже многое делается. Усиление надзора и внедрение цифровых технологий позволили за пять лет в два с половиной раза сократить число нарушений. В настоящее время мы можем отслеживать весь путь древесины: от делянки до переработки и экспорта. Но глобально ставим себе задачу полностью исключить использование в обороте продукции, заготовленной незаконно», — сказал Патрушев.