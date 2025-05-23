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Правительство намерено полностью искоренить незаконные рубки леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Незаконная заготовка древесины в РФ будет полностью прекращена, за пять лет уже удалось снизить число нарушений в 2,5 раза, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XI Невском международном экологическом конгрессе.

Источник: РИА "Новости"

«Нам предстоит окончательно устранить незаконные рубки. Для этого уже многое делается. Усиление надзора и внедрение цифровых технологий позволили за пять лет в два с половиной раза сократить число нарушений. В настоящее время мы можем отслеживать весь путь древесины: от делянки до переработки и экспорта. Но глобально ставим себе задачу полностью исключить использование в обороте продукции, заготовленной незаконно», — сказал Патрушев.

Он отметил, что серьезным вызовом остаются природные пожары. Площади, ежегодно охваченные огнем, несмотря на все профилактические меры, пока еще весьма значительны.

«Президентом поставлена задача к 2030 году сократить их вдвое. Для этого в первую очередь концентрируемся на оперативном выявлении возгораний. Ориентируемся на то, что 80% пожаров должны быть ликвидированы в первые сутки после обнаружения», — добавил Патрушев.

Экологический конгресс проходит 22—23 мая в Санкт-Петербурге под девизом «Планета Земля: гармония человека и природы». ТАСС — его информационный партнер.