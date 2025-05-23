Лукашенко раскрыл секрет, почему назначил неагрария руководить Минской областью

Как известно, прежний профессиональный путь Алексея Кушнаренко непосредственно связан с энергетикой. До назначения в Минскую область он занимал пост Министра энергетики.
«Уже могу раскрыть секрет. Алексей Иванович, я когда тебя сюда назначал, я целенаправленно не посылал сюда агрария», — сказал глава государства.
Тем не менее Александр Лукашенко напомнил, что в Минэнерго есть подведомственные сельскохозяйственные предприятия. Одно из таких — «Газовик-Сипаково» в Шкловском районе — он в свое время посещал. Там же был разговор с Алексеем Кушнаренко о работе этого предприятия. «Когда нутро деревенское, тогда и на земле будешь работать. Я тебе тогда задал вопрос: “Ну, а хозяйство твое — с руки (речь о поддержке со стороны головного предприятия. — Прим. БЕЛТА) все время им деньги даешь?” “Нет, — говорит, — они на самоокупаемость вышли, работают”, — рассказал глава государства.
Президент отметил, что помнит это сельхозпредприятие еще с советских времен, но уровень хозяйствования сейчас стал значительно выше: «То, что я увидел, это разительно отличалось от того (что было в советский период. — Прим. БЕЛТА). Но ничего не сломано, ничего не выброшено, все приведено в порядок. Хозяйство работает. Так что я помню вот эту твою струнку».
С другой стороны, заметил Александр Лукашенко, аграриям порой свойственно «входить в положение», когда к ним обращаются руководители сельхозпредприятий с жалобами на те или иные обстоятельства, включая погодные, просят финансовой поддержки. «И мы все готовы отдавать. Будем помогать, будем поддерживать, но деньги надо возвращать. Поэтому я целенаправленно, понимая, что ты не аграрий, назначал тебя губернатором. Хотя там другие были предложения, как всегда — альтернатива».
Глава государства рассказал, что остался доволен увиденным по пути в Любанский район. «Дай бог, чтобы, Алексей Иванович, было и дальше так. Вот то, что я уже видел. Господи, не перехвалить бы тебя. Поэтому молодец! Здесь все аккуратно. И не только в Любанском районе. Там и Слуцк, Солигорск. Ну они всегда у нас были хорошими районами, но в этом году особенно. Я порадовался».