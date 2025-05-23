Лукашенко раскрыл секрет, почему назначил неагрария руководить Минской областью

Глава государства рассказал, что остался доволен увиденным по пути в Любанский район. «Дай бог, чтобы, Алексей Иванович, было и дальше так. Вот то, что я уже видел. Господи, не перехвалить бы тебя. Поэтому молодец! Здесь все аккуратно. И не только в Любанском районе. Там и Слуцк, Солигорск. Ну они всегда у нас были хорошими районами, но в этом году особенно. Я порадовался».