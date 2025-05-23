Иран пригрозил США новым Вьетнамом и Афганистаном

МИД Ирана призвал ООН и и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры для защиты иранских ядерных объектов на фоне угроз, исходящих со стороны Израиля, а также указал, что США в случае атаки Израиля будут считаться соучастником такого рода действий. В Тегеране заявили о том, что решительно ответят на угрозы и действия против иранских ядерных объектов.