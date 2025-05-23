Лошкин проконтролировал ремонт тепломагистралей в Челябинске

Сегодня проверил, как меняют тепломагистрали на улицах Коммуны, Челябинского рабочего и Свердловском проспекте. Да, это доставляет неудобства горожанам, но конечный результат — бесперебойное теплоснабжение и горячая вода в домах челябинцев, что приоритетно во все сезоны.