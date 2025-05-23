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Лошкин проконтролировал ремонт тепломагистралей в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая, ФедералПресс. В Челябинске стартовал сезон масштабного обновления тепловых сетей. Компания «УСТЭК-Челябинск» заменит 30 км труб, а «ЧКТС» завершит реконструкцию ключевого магистрального трубопровода в Металлургическом районе. Всего в городе эксплуатируется 2500 км теплотрасс, и для стабильной работы ежегодно требуется ремонт 3% от их общей длины.

Источник: Официальный телеграм-канал Алексея Лошкина

Сегодня проверил, как меняют тепломагистрали на улицах Коммуны, Челябинского рабочего и Свердловском проспекте. Да, это доставляет неудобства горожанам, но конечный результат — бесперебойное теплоснабжение и горячая вода в домах челябинцев, что приоритетно во все сезоны.

сообщает мэр Челябинска Алексей Лошкин

Администрация акцентирует внимание на минимизации неудобств для жителей: объекты огораживаются, прокладываются временные линии подачи горячей воды, сроки работ сокращаются. Для транспорта организуют альтернативные маршруты, пешеходные зоны сохраняют доступными. Отдельный контроль — за восстановлением благоустройства после ремонта. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Лошкин проинспектировал ход работ на улице Линейной. Власти обещают, что ремонт завершат раньше.