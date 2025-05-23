Лошкин проконтролировал ремонт тепломагистралей в Челябинске

Сегодня проверил, как меняют тепломагистрали на улицах Коммуны, Челябинского рабочего и Свердловском проспекте. Да, это доставляет неудобства горожанам, но конечный результат — бесперебойное теплоснабжение и горячая вода в домах челябинцев, что приоритетно во все сезоны.
Администрация акцентирует внимание на минимизации неудобств для жителей: объекты огораживаются, прокладываются временные линии подачи горячей воды, сроки работ сокращаются. Для транспорта организуют альтернативные маршруты, пешеходные зоны сохраняют доступными. Отдельный контроль — за восстановлением благоустройства после ремонта. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что мэр Лошкин проинспектировал ход работ на улице Линейной. Власти обещают, что ремонт завершат раньше.