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Залужный заявил о превосходстве инноваций России на поле боя

Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный в ходе форума «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире», передает «Страна».

Источник: AP 2024

«Враг нас уже обогнал, мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — сказал он, не раскрывая подробности. По словам Залужного, Украине «не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера опережали» Россию. Технологические достижения страны «носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания», подчеркнул он.

Вместе с тем в условиях ограниченных ресурсов и высокой зависимости от поставок союзников Украина способна поделиться своими технологическими достижениями на мировых рынках, считает экс-главком ВСУ.

Ранее Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года.