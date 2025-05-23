Залужный заявил о превосходстве инноваций России на поле боя

«Враг нас уже обогнал, мы отстаем — и об этом надо честно говорить», — сказал он, не раскрывая подробности. По словам Залужного, Украине «не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера опережали» Россию. Технологические достижения страны «носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания», подчеркнул он.
Вместе с тем в условиях ограниченных ресурсов и высокой зависимости от поставок союзников Украина способна поделиться своими технологическими достижениями на мировых рынках, считает экс-главком ВСУ.
Ранее Залужный отверг возможность Украины вернуться к границам 1991 или 2022 года.