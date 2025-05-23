Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Сергеем Сафиновым

Отметим, Сергей Сафинов был назначен на пост южного транспортного прокурора в декабре 2024 года. В зону ответственности Южной транспортной прокуратуры входят Южный, Северо-Кавказский, Крымский и часть Приволжского федерального округов. После вхождения новых территорий в состав РФ ЮТП осуществлет свою деятельность также в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.