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Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Сергеем Сафиновым

Губернатор Волгоградской области провел рабочую встречу с южным транспортным прокурором Сергеем Сафиновым.

По информации пресс-службы региональной администрации, в центре внимания обсуждения были вопросы межведомственного сотрудничества в рамках проектов в дорожно-транспортной сфере.

Отметим, Сергей Сафинов был назначен на пост южного транспортного прокурора в декабре 2024 года. В зону ответственности Южной транспортной прокуратуры входят Южный, Северо-Кавказский, Крымский и часть Приволжского федерального округов. После вхождения новых территорий в состав РФ ЮТП осуществлет свою деятельность также в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.