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Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России в Крыму изменит систему обратной связи с гражданами с 1 июня. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с управляющим отделением Иваном Рябоконь.

Источник: AP 2024

«Считаю, что отказы о вынесении решений, которые приходят гражданам после подачи заявлений через “Госуслуги”, должны сопровождаться устными пояснениями: в чем причина, какие ошибки и так далее. К сожалению, “Госуслуги” не расшифровывают причины отказа, присылая стандартную форму», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В этой связи до вынесения отказного решения сотрудники единого контакт-центра Социального фонда России в Крыму будут звонить заявителю с указанием причины отказа, а при необходимости помогать актуализировать данные в органах ЗАГС или МВД.

«Также для удобства граждан 24 и 31 мая с 9 до 18 часов во флагманской клиентской службе по адресу Симферополь, улица Киевская, 73 пройдут дни единого пособия», — проинформировал Аксенов.