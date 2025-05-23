Социальный фонд в Крыму изменит систему обратной связи — Аксенов

«Считаю, что отказы о вынесении решений, которые приходят гражданам после подачи заявлений через “Госуслуги”, должны сопровождаться устными пояснениями: в чем причина, какие ошибки и так далее. К сожалению, “Госуслуги” не расшифровывают причины отказа, присылая стандартную форму», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.