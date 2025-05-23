New Lines: Рубио хочет введения жестких антироссийских санкций, Трамп пока против

Законопроект Грэма подразумевает введение 500%-ных пошлин для десятков стран-импортеров российских ресурсов. По факту это запрещение ввоза в США товаров из этих государств. При этом прямо или опосредованно с Россией торгуют и сами США, и их прямые союзники. По словам сенатора Рэнда Пола, этот законопроект «накажет» не только РФ, но и Штаты, а также их партнеров.