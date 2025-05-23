Pravda: у Трампа для России нет кнута — только пряники

Как считает Томас Скотто, профессор политологии в Университете Стратклайда, действия администрации Дональда Трампа не скоординированы и не основаны на четко сформулированной стратегии. Вашингтон не может оказать реального давления на Москву и до сих пор не предложил никакого плана по деэскалации, даже такого, который бы потребовал от Киева существенных уступок, говорится в статье.
Администрация Трампа, как считает Скотто, упустила возможность заставить Москву сесть за стол переговоров и скоординировать действия с европейскими союзниками для усиления дипломатического давления на Кремль. Вместо этого Белый дом, который враждебно относится к мультилатерализму, по-прежнему уверен в том, что США могут контролировать ход переговоров и не увязнуть в них.
Кеннет Макдонах, эксперт по международным отношениям в Городском университете Дублина, считает, что подход США к конфликту на Украине лучше всего охарактеризовать следующим образом: у Трампа для России нет кнута — только пряники.
На его взгляд, администрация Трампа в начале переговоров согласилась с целями Москвы и с тех пор только «мягко упрекала» Кремль. Хотя Трамп говорил, что «недоволен и теряет терпение», в телефонном разговоре с Владимиром Путины в понедельник он восстановил отношения с Кремлем.
Такой подход отражает нынешнюю позицию Вашингтона: исход конфликта на Украине не окажет существенного влияния на интересы США, поскольку геополитический фокус Америки теперь смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона. А проблема Европы, по словам Макдонаха, заключается в том, что они не восприняли всерьез желание США отказаться от участия в делах Старого Света. Хотя стремление ЕС к «стратегической автономии» в последнее время возродилось, это остается отдаленной целью, чем реальностью, отмечает он.
В любом случае подход США к мирным переговорам губителен для всех, кто заинтересован в справедливом и прочном мире, полагает Макдонах. На его взгляд, единственное, что Трампу удалось, — это убедить Москву в том, что она может достичь своих максималистских целей на Украине, а Вашингтон не будет особо этому препятствовать.