Pravda: у Трампа для России нет кнута — только пряники

Такой подход отражает нынешнюю позицию Вашингтона: исход конфликта на Украине не окажет существенного влияния на интересы США, поскольку геополитический фокус Америки теперь смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона. А проблема Европы, по словам Макдонаха, заключается в том, что они не восприняли всерьез желание США отказаться от участия в делах Старого Света. Хотя стремление ЕС к «стратегической автономии» в последнее время возродилось, это остается отдаленной целью, чем реальностью, отмечает он.