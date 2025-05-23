Что Лавров рассказал о втором раунде переговоров с Украиной

Сергей Лавров высказался о позиции России по заключению соглашения о перемирии и подготовке ко второму раунду переговоров между Москвой и Киевом.
Ключевые заявления главы МИД РФ
- Кремль занимается формированием меморандума о мирном соглашении с Киевом.
- Документ с предложениями по перемирию Москва составит с учетом своей принципиальной позиции.
- Кремль не отказывается от контактов с Владимиром Зеленским, но при подписании мирного договора его легитимность будет иметь решающее значение.
- Решить вопрос о том, кто от Украины подпишет соглашение, лучше всего с помощью проведения выборов на Украине.
- Москва выступает против действия на Украине законов «хунты Зеленского».
- С Россией не стоит дискутировать с позиции силы. К чему это приводит, можно узнать из истории.
- Белый дом открыто заявляет, что «территориальный вопрос» Украины будет неизбежно решен.
- Киев предполагал, что может рассчитывать на постоянное покровительство Вашингтона, но Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — не его война.
- При урегулировании противостоянии с Украиной Кремль смотрит на ситуацию реалистично, старается не предаваться иллюзиям, учитывая, что США могут внести корректировки в свою позицию, что уже неоднократно было.
- Выбор Ватикана в качестве места встречи переговорных команд из православных стран — «не очень элегантный».
- Страны Евросоюза не обращают внимание на нарушение прав человека на Украине. За все время эти государства ни разу не затронули этот вопрос.
Напомним, первая с 2022 года встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 16 мая. Команду переговорщиков Москвы возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, украинскую делегацию — глава Минобороны Рустем Умеров.
Результатом встречи стала договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Мединский заявил, что Россия приняла к сведению запрос Украины на прямые переговоры президентов. Кроме того, стороны договорились предоставить свои условия для перемирия.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что достигнуто соглашение о проведении второй встречи.
23 мая СМИ со ссылкой на анонимных представителей администрации Белого дома сообщили, что команда Трампа просит не включать в делегацию по переговорам с Киевом Владимира Мединского. Так как он продвигает «жесткую линию».