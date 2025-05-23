Кремль занимается формированием меморандума о мирном соглашении с Киевом.

Документ с предложениями по перемирию Москва составит с учетом своей принципиальной позиции.

Кремль не отказывается от контактов с Владимиром Зеленским, но при подписании мирного договора его легитимность будет иметь решающее значение.

Решить вопрос о том, кто от Украины подпишет соглашение, лучше всего с помощью проведения выборов на Украине.

Москва выступает против действия на Украине законов «хунты Зеленского».

С Россией не стоит дискутировать с позиции силы. К чему это приводит, можно узнать из истории.

Белый дом открыто заявляет, что «территориальный вопрос» Украины будет неизбежно решен.

Киев предполагал, что может рассчитывать на постоянное покровительство Вашингтона, но Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — не его война.

При урегулировании противостоянии с Украиной Кремль смотрит на ситуацию реалистично, старается не предаваться иллюзиям, учитывая, что США могут внести корректировки в свою позицию, что уже неоднократно было.

Выбор Ватикана в качестве места встречи переговорных команд из православных стран — «не очень элегантный».