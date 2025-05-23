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Что Лавров рассказал о втором раунде переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал ряд заявлений об урегулировании украинского кризиса на конференции по вопросам исторических южных земель. «Ведомости» собрали ключевые тезисы выступления главы МИД.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Сергей Лавров высказался о позиции России по заключению соглашения о перемирии и подготовке ко второму раунду переговоров между Москвой и Киевом.

Ключевые заявления главы МИД РФ

  • Кремль занимается формированием меморандума о мирном соглашении с Киевом.
  • Документ с предложениями по перемирию Москва составит с учетом своей принципиальной позиции.
  • Кремль не отказывается от контактов с Владимиром Зеленским, но при подписании мирного договора его легитимность будет иметь решающее значение.
  • Решить вопрос о том, кто от Украины подпишет соглашение, лучше всего с помощью проведения выборов на Украине.
  • Москва выступает против действия на Украине законов «хунты Зеленского».
  • С Россией не стоит дискутировать с позиции силы. К чему это приводит, можно узнать из истории.
  • Белый дом открыто заявляет, что «территориальный вопрос» Украины будет неизбежно решен.
  • Киев предполагал, что может рассчитывать на постоянное покровительство Вашингтона, но Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине — не его война.
  • При урегулировании противостоянии с Украиной Кремль смотрит на ситуацию реалистично, старается не предаваться иллюзиям, учитывая, что США могут внести корректировки в свою позицию, что уже неоднократно было.
  • Выбор Ватикана в качестве места встречи переговорных команд из православных стран — «не очень элегантный».
  • Страны Евросоюза не обращают внимание на нарушение прав человека на Украине. За все время эти государства ни разу не затронули этот вопрос.

Напомним, первая с 2022 года встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 16 мая. Команду переговорщиков Москвы возглавлял помощник президента России Владимир Мединский, украинскую делегацию — глава Минобороны Рустем Умеров.

Результатом встречи стала договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Мединский заявил, что Россия приняла к сведению запрос Украины на прямые переговоры президентов. Кроме того, стороны договорились предоставить свои условия для перемирия.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что достигнуто соглашение о проведении второй встречи.

23 мая СМИ со ссылкой на анонимных представителей администрации Белого дома сообщили, что команда Трампа просит не включать в делегацию по переговорам с Киевом Владимира Мединского. Так как он продвигает «жесткую линию».