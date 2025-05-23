Полпред в УрФО Артем Жога оценил Свердловский военный полигон

Артем Жога осмотрел учебные классы, где проходят занятия по инженерной подготовке и оказанию медицинской помощи. В классах установлены современные тренажеры и оборудование. «На полигоне готовят различные подразделения. Все инструкторы и преподаватели имеют боевой опыт и знают, что “тяжело в учении, легко в бою”, — резюмировал он.