Полпред в УрФО Артем Жога оценил Свердловский военный полигон

Представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил военный полигон «Свердловский». За последнее время на полигоне было отремонтировано и построено более 30 объектов, написал он в своем telegram-канале.
«Признаюсь, некоторые образцы сам видел впервые. Полтора года назад я знал каждую позицию, технику и оружие. Но технологии идут вперед, за это время многое изменилось и усовершенствовалось», — отметил полпред.
Артем Жога осмотрел учебные классы, где проходят занятия по инженерной подготовке и оказанию медицинской помощи. В классах установлены современные тренажеры и оборудование. «На полигоне готовят различные подразделения. Все инструкторы и преподаватели имеют боевой опыт и знают, что “тяжело в учении, легко в бою”, — резюмировал он.