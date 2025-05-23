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Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО

МИНСК, 23 мая — РИА Новости. Белоруссия считает целесообразным наладить обмен с российскими правоохранителями информацией о выявляемом вредоносном программном обеспечении, заявил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Белоруссии Андрей Ковалев.

Источник: © РИА Новости

Предложение было озвучено в пятницу в Могилеве на заседании Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.

«Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне», — сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства.

Как подчеркнули в пресс-службе, в условиях цифровых вызовов страны, в частности, синхронизируют усилия для противодействия киберпреступности.

В качестве перспективных направлений дальнейшего сотрудничества стороны определили обмен положительными примерами совершенствования законодательства, организации взаимодействия с банковским и финансовым секторами, повышение квалификации сотрудников профильных подразделений МВД, отмечается в сообщении.