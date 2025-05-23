Белоруссия предложила России обменяться данными о борьбе с вредоносном ПО

«Представляется целесообразным проработать вопрос об организации обмена информацией о выявляемом в ходе оперативно-служебной деятельности вредоносном программном обеспечении, которое под видом банковских или социально значимых приложений дистанционно устанавливается злоумышленниками на мобильные или компьютерные устройства граждан в целях хищения принадлежащих им денежных средств, для повышения эффективности противодействия его использованию и недопущения распространения на международном уровне», — сказал Ковалев. Его слова приводятся пресс-службой МВД в Telegram-канале министерства.