Таджикистан ратифицировал договор о границе с Узбекистаном и Кыргызстаном

Следует отметить, это историческое соглашение было подписано 31 марта нынешнего года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым. Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.
МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде.
В рамках саммита в Согде также была подписана Худжандская декларация о вечной дружбе между тремя странами, соглашение о точке стыка границ трех республик, протокол об обмене ратификационными грамотами договора о союзничестве.
В ходе мероприятия также был открыт «Комплекс дружбы» на границе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — памятник, символизирующий прочные и добрососедские отношения народов Центральной Азии.
Стоит отметить, что когда республики входили в состав Советского Союза, их границы были административными и не были оформлены юридически.