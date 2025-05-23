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Таджикистан ратифицировал договор о границе с Узбекистаном и Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. На очередном заседании первой сессии нижней палаты парламента Таджикистана был ратифицирован межгосударственный Договор между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном о точке стыка государственных границ трех государств. Об этом сообщает пресс-служба парламента Таджикистана.

Источник: avesta.tj

Следует отметить, это историческое соглашение было подписано 31 марта нынешнего года президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым. Ратификация документа стала важным шагом в реализации соглашения, направленного на укрепление регионального сотрудничества и безопасности.

МИД России прокомментировал подписание документов лидерами трех стран в Худжанде.

В рамках саммита в Согде также была подписана Худжандская декларация о вечной дружбе между тремя странами, соглашение о точке стыка границ трех республик, протокол об обмене ратификационными грамотами договора о союзничестве.

В ходе мероприятия также был открыт «Комплекс дружбы» на границе Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана — памятник, символизирующий прочные и добрососедские отношения народов Центральной Азии.

Стоит отметить, что когда республики входили в состав Советского Союза, их границы были административными и не были оформлены юридически.