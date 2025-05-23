Финляндия начала учения «Карельский меч 25» у границы с Ленобластью

Напомним, 12 мая в финской Лапландии стартовали сухопутные учения, в которых принимают участие более шести тысяч человек, в том числе военные из Швеции и Великобритании. Масштабные военные учения, организованные сухопутными силами Финляндии, пройдут на полигоне в Роваярви с 12 по 31 мая. В 2024 году американские и британские артиллеристы также побывали в Лапландии в ходе первых учений НАТО в Финляндии. Мероприятия длились неделю и собрали более 5 тысяч военнослужащих, которые участвовали в совместных боевых стрельбах. Как тогда отметили западные военные, их удивили не только снег и мороз, но и отсутствие дорог и инфраструктуры в Лапландии.