Финляндия начала учения «Карельский меч 25» у границы с Ленобластью

Об этом 23 мая сообщает командование сухопутных войск Суоми.
Как говорится в сообщении сухопутных войск Финляндии, цель манёвров — проверить боеготовность Карельской бригады, командного состава, оперативную совместимость между родами войск и взаимодействие с союзниками.
В учениях принимают участие около 5 тысяч военнослужащих, включая 2800 призывников, 1800 резервистов и 740 кадровых военных. Помимо Карельской бригады, в манёврах задействованы бронетанковая бригада, Порийская бригада, Военная академия, Управление тыла и Пограничная охрана Финляндии.
Как передаёт 47news, регион Кюменлааксо, где проходят учения, известен международным автомобильным пунктом пропуска «Ваалимаа», со стороны России — пункт «Торфяновка». Также в этом регионе находится объединённый морской порт Котка-Хамина, который до пандемии и начала СВО играл важную роль в обработке грузов, связанных с Россией.
Напомним, 12 мая в финской Лапландии стартовали сухопутные учения, в которых принимают участие более шести тысяч человек, в том числе военные из Швеции и Великобритании. Масштабные военные учения, организованные сухопутными силами Финляндии, пройдут на полигоне в Роваярви с 12 по 31 мая. В 2024 году американские и британские артиллеристы также побывали в Лапландии в ходе первых учений НАТО в Финляндии. Мероприятия длились неделю и собрали более 5 тысяч военнослужащих, которые участвовали в совместных боевых стрельбах. Как тогда отметили западные военные, их удивили не только снег и мороз, но и отсутствие дорог и инфраструктуры в Лапландии.