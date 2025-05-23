Губернатор Никитин ответил Собчак по поводу «Демографического спецназа»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала инициативу властей Нижегородской области до доабортному консультированию в рамках проекта «Демографический спецназ».
«Если вы — женщина в Нижегородской области, то теперь ваш запрос в поисковике уже не просто вопрос, а триггер для запуска “программы по раннему доабортному консультированию”, — написала она в своем Telegram-канале. — Гуглишь: “задержка, что делать” — и всё, на другом конце уже надевают плащ супергероя и хватаются за телефон в ожидании твоего звонка. Идея, конечно, потрясающая: если ты только задумалась, интернет тут же призовет к тебе консультанта с горячей линией и тёплым взглядом. Мне же не одной кажется, что это не про помощь, а про контроль?».
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале объяснил, что новые технологии используются, чтобы быстро дать женщине полноценную информацию и помощников, и работает это как «Скорая демографическая помощь».
«Человек может быть растерян и фрустрирован именно отсутствием информации в новой и неожиданной жизненной ситуации. Что же плохого в том, чтобы помочь ему и сориентировать? — написал глава региона в своем посте. — Согласитесь, вряд ли на этапе размышлений “где и как сделать аборт” в поисковике также часто будут делать запрос “как мне помогут, если рожу незапланированного ребенка”. А мы дадим информацию о поддержке, о том, о чем человек не знал. Но решение останется за женщиной!».
По словам губернатора, власти делают все, чтобы помочь принять решение о сохранении ребенка.
По поводу термина «Демографический спецназ» у журналистки тоже были претензии: название она считает очень неудачным. На что Никитин ответил, что он с коллегами использует его для описания команды психологов и консультантов, которую сформировали для работы с женщинами.
«Связан термин с тем, что это действительно новые, дополнительные специально обученные люди, которые помогут регулярной системе, уже существующей внутри отрасли здравоохранения. И еще их появление связано с тем, что в области демографии в стране у нас реально критическая ситуация! Надо называть вещи своими именами! Нам нужны прямо чрезвычайные меры!» — добавил он.
Напомним, в Нижегородской области в 2024 году смертность населения в два раза превысила рождаемость.