Губернатор Никитин ответил Собчак по поводу «Демографического спецназа»

«Если вы — женщина в Нижегородской области, то теперь ваш запрос в поисковике уже не просто вопрос, а триггер для запуска “программы по раннему доабортному консультированию”, — написала она в своем Telegram-канале. — Гуглишь: “задержка, что делать” — и всё, на другом конце уже надевают плащ супергероя и хватаются за телефон в ожидании твоего звонка. Идея, конечно, потрясающая: если ты только задумалась, интернет тут же призовет к тебе консультанта с горячей линией и тёплым взглядом. Мне же не одной кажется, что это не про помощь, а про контроль?».