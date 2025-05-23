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В Уфе разработают проект застройки в Кузнецовском затоне

В Уфе выдано разрешение на разработку проекта планировки территории в Кузнецовском затоне, ограниченной улицей Бородинской, старицей реки Белой и проектируемыми улицами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Источник: Администрация Уфы

Согласно документу, общая площадь территории проектирования составит 32 га. Генплан развития Уфы относит ее к категории общественно-жилой зоны, где возможно строительство многоквартирных жилых домов и общественных объектов. Данная территория находится в зоне подтопления близлежащих рек. Ее застройка потребует подсыпки грунта до уровня выше максимальных значений подъема воды.

Внутриквартальные проезды будут спроектированы шириной не менее 6 метров. Вдоль проездов появятся тротуары шириной не менее 1,5 метров, а на территории магистральных улиц — не менее 3 метров. Основные пешеходные направления будут связаны с остановками общественного транспорта и объектами обслуживания населения.