В Уфе разработают проект застройки в Кузнецовском затоне

Согласно документу, общая площадь территории проектирования составит 32 га. Генплан развития Уфы относит ее к категории общественно-жилой зоны, где возможно строительство многоквартирных жилых домов и общественных объектов. Данная территория находится в зоне подтопления близлежащих рек. Ее застройка потребует подсыпки грунта до уровня выше максимальных значений подъема воды.
Внутриквартальные проезды будут спроектированы шириной не менее 6 метров. Вдоль проездов появятся тротуары шириной не менее 1,5 метров, а на территории магистральных улиц — не менее 3 метров. Основные пешеходные направления будут связаны с остановками общественного транспорта и объектами обслуживания населения.