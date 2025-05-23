В Уфе разработают проект застройки в Кузнецовском затоне

Внутриквартальные проезды будут спроектированы шириной не менее 6 метров. Вдоль проездов появятся тротуары шириной не менее 1,5 метров, а на территории магистральных улиц — не менее 3 метров. Основные пешеходные направления будут связаны с остановками общественного транспорта и объектами обслуживания населения.