Ерболат Досаев покинет должность акима Алматы

В соответствии с пунктом 5 Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912, маслихат города Алматы сообщает, что 24 мая 2025 года в 12:00 часов состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва для дачи согласия на назначение акима города Алматы.