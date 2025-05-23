Отчет сдан, отчет принят: региональное правительство отчиталось за 2024 год

22 мая на заседании Самарской Губернской Думы отчёт о работе правительства области за 2024 год получил полную и единогласную поддержку. Документ представил первый вице-губернатор — председатель правительства Михаил Смирнов. Он подробно рассказал о социально-экономических результатах года.
В регионе продолжается экономический рост: валовой региональный продукт превысил 3,1 триллиона рублей, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Промышленность прибавила 5,7%, зарплаты выросли почти на 12%, а реальные доходы населения увеличились на 10%.
Правительство не забывало и о социальной поддержке. В 2024 году на помощь населению было направлено более 57,5 млрд рублей — каждому третьему жителю области оказали ту или иную форму поддержки.
Для многодетных семей добавили 14 новых льгот. Участники СВО и их семьи получили более 40 видов помощи. Также были улучшены условия для ветеранов труда и «детей войны» — им теперь выплаты предоставляются вне зависимости от других источников дохода.
Серьёзных успехов достигла область и в выполнении национальных проектов: из 148 показателей выполнено 142. За год введено 78 новых социальных объектов — школы, поликлиники, спортивные сооружения.
Обновляется транспортная система: в Самаре поступило 300 новых автобусов, будет закуплен 71 трамвай «Львенок». Половина региональных дорог переведена в нормативное состояние.
Важным шагом стало изменение регионального оператора по обращению с ТКО. На модернизацию системы в 2025 году направят 655 млн рублей. Это позволит обновить контейнерные площадки и повысить качество сбора отходов.
Депутаты активно участвовали в подготовке к обсуждению отчёта: предварительно они получили ответы на 50 важных вопросов. Во время дискуссии парламентарии затронули темы строительства объектов инфраструктуры, ремонта дорог, медицинского оснащения и жилищных программ. Все вопросы получили исчерпывающие ответы.
В результате отчёт был принят единогласно. Представители всех фракций отметили как достижения региона, так и задачи, требующие внимания. Особое внимание уделялось взаимодействию власти и депутатов, что способствует эффективному решению проблем жителей.
Глава регионального парламента Геннадий Котельников подчеркнул важность слаженной работы всех ветвей власти, а также необходимость рационального использования бюджетных средств. Руководители фракций отметили как прогресс в ключевых сферах, так и необходимость дальнейшей совместной работы над актуальными вопросами.
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