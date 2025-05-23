Гарвард подал в суд на власти США

В начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.