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Гарвард подал в суд на власти США

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Гарвардский университет подал иск против властей Соединенных Штатов из-за недавнего запрета принимать иностранных студентов, говорится в судебных документах.

Источник: AP Photo / Charles Krupa

«Гарвард обращается в суд в соответствии с Конституцией США, Законом об административных процедурах и справедливыми полномочиями данного суда с требованием аннулировать, отменить и запретить незаконные действия правительства», — говорится в материале.

В четверг министр внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что вуз лишили права принимать иностранцев. По ее словам, это означает, что все иностранные студенты должны перевестись в другие учебные заведения, чтобы сохранить свой нынешний статус. Представитель университета Джейсон Ньютон назвал эти действия незаконными.

В начале мая министр образования США Линда Макмэхон обвинила университет в систематических нарушениях закона, низких образовательных стандартах, а также неподчинении постановлению Верховного суда Соединенных Штатов о прекращении расовой дискриминации на территории вуза. Она отметила, что, поскольку администрация Гарварда не стала менять свою политику в соответствии с требованиями правительства, новых грантов университет больше не получит.

Ведомство также лишило университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.

Вашингтон потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.