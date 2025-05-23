ЛДПР предлагает запретить коллекторов и усилить защиту медиков

«В 2024 году банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд рублей — втрое больше, чем в 2023 году. Кредитные организации должны сами взыскивать долги, оставаясь в рамках правового поля. Наш законопроект даст Федеральной службе судебных приставов дополнительный инструмент для контроля за деятельностью коллекторов, а граждане получат дополнительную защиту от назойливых кредиторов», — заявил Кошелев. Он отметил, что коллекторы часто нарушают закон, используя «автодозвон» и другие способы давления. Вместо них работу с должниками могли бы вести судебные приставы — при условии дополнительного финансирования.