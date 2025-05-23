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ЛДПР предлагает запретить коллекторов и усилить защиту медиков

Депутаты подготовили ряд инициатив, включая цифровизацию перепланировок жилья и ужесточение наказаний за нападения на врачей.

Депутаты подготовили ряд инициатив, включая цифровизацию перепланировок жилья и ужесточение наказаний за нападения на врачей.

Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР, рассказал о ключевых законодательных инициативах партии.

Борьба с коллекторами.

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, запрещающий банкам и МФО передавать долги граждан коллекторским агентствам. Это продолжение курса на полный запрет коллекторской деятельности — ранее партия уже добилась запрета на продажу долгов за ЖКУ.

«В 2024 году банки продали коллекторам проблемные жилищные кредиты на 3,9 млрд рублей — втрое больше, чем в 2023 году. Кредитные организации должны сами взыскивать долги, оставаясь в рамках правового поля. Наш законопроект даст Федеральной службе судебных приставов дополнительный инструмент для контроля за деятельностью коллекторов, а граждане получат дополнительную защиту от назойливых кредиторов», — заявил Кошелев. Он отметил, что коллекторы часто нарушают закон, используя «автодозвон» и другие способы давления. Вместо них работу с должниками могли бы вести судебные приставы — при условии дополнительного финансирования.

Защита медиков.

Ещё одна инициатива ЛДПР — приравнять нападения на врачей скорой помощи к нападениям на правоохранителей.

«Ежедневно в России подвергаются нападению пять медработников, но реальных наказаний — единицы. Обычно это штраф 5 тысяч рублей, что недопустимо», — подчеркнул депутат. По его мнению, наказание за нападение на медиков скорой помощи должно быть таким же, как за нападение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

Цифровизация ЖКХ.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства ЛДПР предлагает разрешить оформлять перепланировки через «Госуслуги». Сейчас это можно сделать только лично в МФЦ или администрации.

«Оформление перепланировки через “Госуслуги” значительно упростит жизнь миллионам собственников жилья. Людям не придется никуда ходить, а весь документооборот будет доступен им в любое время. Законопроект также обяжет чиновников указывать причины отказа в перепланировке, что повысит прозрачность решений», — добавил Кошелев. Все данные о перепланировках будут вноситься в специальный цифровой реестр правительства.

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