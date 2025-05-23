Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов

Согласно закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, в Москве и Московской области будет проведен эксперимент по регистрации мигрантов с использованием мобильного приложения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В рамках эксперимента, который стартует 1 сентября и продлится до 2029 года, иностранные граждане по прибытии в Россию будут проходить регистрацию в специальном приложении, куда будут передавать данные о своем местонахождении, пишут «Ведомости». Вся информация будет поступать в МВД РФ. Если мигранты попытаются обойти государственный контроль, их депортируют.

Нововведение коснется всех мигрантов, прибывающих в Москву и Московскую область в безвизовом режиме. Исключения будут сделаны для несовершеннолетних, дипломатов и членов их семей, а также граждан Республики Беларусь.

Иностранные граждане смогут установить приложение в учреждениях, занимающихся вопросами «получения государственных услуг в сфере миграции».