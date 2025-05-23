Путин подписал закон об эксперименте по регистрации мигрантов

В рамках эксперимента, который стартует 1 сентября и продлится до 2029 года, иностранные граждане по прибытии в Россию будут проходить регистрацию в специальном приложении, куда будут передавать данные о своем местонахождении, пишут «Ведомости». Вся информация будет поступать в МВД РФ. Если мигранты попытаются обойти государственный контроль, их депортируют.