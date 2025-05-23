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Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц», — говорится в сообщении.