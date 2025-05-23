Yle: Финляндия временно станет базой для крупных разведывательных дронов НАТО

Как рассказали Yle источники, испытания пройдут в июне в Пирккале, недалеко от Тампере. Сейчас ведется строительство системной инфраструктуры, необходимой для временного развертывания. Работу БПЛА обеспечит подготовленный персонал.
Согласно изданию, беспилотники RQ4D Phoenix используются НАТО для мониторинга и разведки районов, представляющих интерес. Они обычно базируются на авиабазе альянса в Сигонелле (Сицилия) и с осени 2023 года периодически совершают полеты в воздушном пространстве Финляндии. Phoenix использовались, например, для разведки вдоль восточной границы НАТО, уточняет Yle. Однако Арктический регион и восточная граница Финляндии находятся далеко от их итальянской базы, говорится в статье.
Phoenix по внешнему виду напоминают пассажирский самолет: размах его крыльев составляет около 40 метров, дальность полета достигает 16 000 километров, а «рабочая» высота — 18 000 метров. Беспилотники оснащены различными радарами и датчиками для сбора информации о ходе наблюдения.
НАТО сейчас рассматривает возможность создания второй базы для своих разведывательных дронов в дополнение к сицилийской, но, по данным Yle, решение о ее строительстве и местоположении пока не принято. Финляндия, Польша и Норвегия уже выразили заинтересованность в размещении такой базы на своей территории и предложили альянсу аэродромы своих ВВС.