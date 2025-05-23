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Yle: Финляндия временно станет базой для крупных разведывательных дронов НАТО

Финляндия готовится к временному размещению крупных разведывательных беспилотников НАТО на своей авиабазе. Этот шаг является частью пробных разведывательных полетов НАТО в Северной Европе, пишет Yle.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как рассказали Yle источники, испытания пройдут в июне в Пирккале, недалеко от Тампере. Сейчас ведется строительство системной инфраструктуры, необходимой для временного развертывания. Работу БПЛА обеспечит подготовленный персонал.

Финляндия считается географически «интересным» местом для проведения подобных разведывательных операций НАТО, поскольку здесь дроны смогут совершать более длительные полеты над северными регионами, например в районе Норвежского моря.

Согласно изданию, беспилотники RQ4D Phoenix используются НАТО для мониторинга и разведки районов, представляющих интерес. Они обычно базируются на авиабазе альянса в Сигонелле (Сицилия) и с осени 2023 года периодически совершают полеты в воздушном пространстве Финляндии. Phoenix использовались, например, для разведки вдоль восточной границы НАТО, уточняет Yle. Однако Арктический регион и восточная граница Финляндии находятся далеко от их итальянской базы, говорится в статье.

Phoenix по внешнему виду напоминают пассажирский самолет: размах его крыльев составляет около 40 метров, дальность полета достигает 16 000 километров, а «рабочая» высота — 18 000 метров. Беспилотники оснащены различными радарами и датчиками для сбора информации о ходе наблюдения.

НАТО сейчас рассматривает возможность создания второй базы для своих разведывательных дронов в дополнение к сицилийской, но, по данным Yle, решение о ее строительстве и местоположении пока не принято. Финляндия, Польша и Норвегия уже выразили заинтересованность в размещении такой базы на своей территории и предложили альянсу аэродромы своих ВВС.