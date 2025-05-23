Yle: Финляндия временно станет базой для крупных разведывательных дронов НАТО

НАТО сейчас рассматривает возможность создания второй базы для своих разведывательных дронов в дополнение к сицилийской, но, по данным Yle, решение о ее строительстве и местоположении пока не принято. Финляндия, Польша и Норвегия уже выразили заинтересованность в размещении такой базы на своей территории и предложили альянсу аэродромы своих ВВС.