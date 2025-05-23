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Мерц попросил поддержки КНР в урегулировании украинского кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время телефонных переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином выразил надежду, что КНР окажет содействие Европе и США в урегулировании украинского конфликта.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

О содержании разговора Мерца и Си Цзиньпина рассказал пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает «Интерфакс».

Политики обсудили международные и региональные проблемы, акцентировав внимание на российско-украинском противостоянии и вариантах его разрешения.

«Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал Китай поддержать эти усилия», — проводят слова Корнелиуса германские СМИ.

Фридрих Мерц и Си Цзиньпин заявили о стремлении сотрудничать в сфере преодоления глобальных вызовов и признали необходимость углублять экономические связи между странами. Германский канцлер при этом подчеркнул, что в торговых отношениях важна честная конкуренция и взаимная выгода.

Политики условились продолжить общение для прогресса в сотрудничестве.