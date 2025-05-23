Мерц попросил поддержки КНР в урегулировании украинского кризиса

О содержании разговора Мерца и Си Цзиньпина рассказал пресс-секретарь кабинета министров ФРГ Штефан Корнелиус, сообщает «Интерфакс».
Политики обсудили международные и региональные проблемы, акцентировав внимание на российско-украинском противостоянии и вариантах его разрешения.
«Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и США для достижения скорейшего прекращения огня и призвал Китай поддержать эти усилия», — проводят слова Корнелиуса германские СМИ.
Фридрих Мерц и Си Цзиньпин заявили о стремлении сотрудничать в сфере преодоления глобальных вызовов и признали необходимость углублять экономические связи между странами. Германский канцлер при этом подчеркнул, что в торговых отношениях важна честная конкуренция и взаимная выгода.
Политики условились продолжить общение для прогресса в сотрудничестве.