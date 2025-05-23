Мерц попросил поддержки КНР в урегулировании украинского кризиса

Фридрих Мерц и Си Цзиньпин заявили о стремлении сотрудничать в сфере преодоления глобальных вызовов и признали необходимость углублять экономические связи между странами. Германский канцлер при этом подчеркнул, что в торговых отношениях важна честная конкуренция и взаимная выгода.