Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Людмилу Лебедеву отметили «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей».

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Воронежской области Людмиле Лебедевой. Женщину отметили «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей». Соответствующий указ опубликовали на сайте официального портала правовой информации в четверг, 22 мая.

Кроме того, пять воронежских семей награждены медалью ордена «Родительская слава». Награду получат супруги Алишер и Елена Сайдалиевы, Алексей и Светлана Ребрищевы, Александр и Наталья Черных, Сергей и Антонина Супруновы, а также Анна Тищенко.

Отметим, что орден вручается родителям или усыновителям, воспитавшим четырёх или более детей. Одному из награждённых супругов положена единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.