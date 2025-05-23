Путин присвоил жительнице Воронежской области звание «Мать-героиня»

Кроме того, пять воронежских семей награждены медалью ордена «Родительская слава». Награду получат супруги Алишер и Елена Сайдалиевы, Алексей и Светлана Ребрищевы, Александр и Наталья Черных, Сергей и Антонина Супруновы, а также Анна Тищенко.