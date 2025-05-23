«Очень уязвимая позиция»: союзники США в Азии нервничают из-за региональной безопасности

Согласно статье, в докладе под названием «Азия в движении: США, Китай и поиск нового равновесия» говорится о том, что Вашингтон не является надежным гарантом региональной безопасности, а милитаризация в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время усилится, что может привести к региональной гонке вооружений.
Выступая в пятницу на онлайн-мероприятии, посвященном докладу, Хон Лэ Тху, заместитель директора азиатской программы ICG, сказала, что нынешняя непредсказуемость геополитической ситуации является «новой нормой».
Возвращение президента Трампа и его внешняя политика «Америка превыше всего» стали источником беспокойства для многих союзников и партнеров в Азию.
По ее словам, в ближайшее время Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия окажутся «в очень уязвимом положении»: угрозы безопасности растут, а гарантии безопасности находятся под вопросом. Поэтому эти страны будут вынуждены обновить оборонную политику и нарастить военный потенциал. Также она предупредила, что союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе придется иметь дело со «все более сильным и напористым Китаем» и не рассчитывать на какие-либо гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Вопросы о лояльности Америки также вызывает введение Трампом высоких торговых пошлин.
Хотя многие советники Трампа утверждали, что США будут укреплять свои ключевые отношения в Азии, сам президент опроверг эти сигналы, поставив под сомнение ценность связей с Японией, Южной Кореей и Австралией, пишет SCMP. Кроме того, США «продемонстрировали незаинтересованность в Тайване за пределами его полупроводниковой отрасли», отмечается в докладе ICG.