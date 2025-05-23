«Очень уязвимая позиция»: союзники США в Азии нервничают из-за региональной безопасности

По ее словам, в ближайшее время Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия окажутся «в очень уязвимом положении»: угрозы безопасности растут, а гарантии безопасности находятся под вопросом. Поэтому эти страны будут вынуждены обновить оборонную политику и нарастить военный потенциал. Также она предупредила, что союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе придется иметь дело со «все более сильным и напористым Китаем» и не рассчитывать на какие-либо гарантии безопасности со стороны Вашингтона.