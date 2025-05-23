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«Очень уязвимая позиция»: союзники США в Азии нервничают из-за региональной безопасности

Можно ли рассчитывать на США в плане безопасности в Азии? Кризисный доклад, опубликованный в мае независимой Международной кризисной группой (ICG) ставит этот тезис под сомнение, пишет South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в докладе под названием «Азия в движении: США, Китай и поиск нового равновесия» говорится о том, что Вашингтон не является надежным гарантом региональной безопасности, а милитаризация в Индо-Тихоокеанском регионе в ближайшее время усилится, что может привести к региональной гонке вооружений.

Выступая в пятницу на онлайн-мероприятии, посвященном докладу, Хон Лэ Тху, заместитель директора азиатской программы ICG, сказала, что нынешняя непредсказуемость геополитической ситуации является «новой нормой».

Возвращение президента Трампа и его внешняя политика «Америка превыше всего» стали источником беспокойства для многих союзников и партнеров в Азию.

Хон Лэ Тху
заместитель директора азиатской программы ICG

По ее словам, в ближайшее время Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия окажутся «в очень уязвимом положении»: угрозы безопасности растут, а гарантии безопасности находятся под вопросом. Поэтому эти страны будут вынуждены обновить оборонную политику и нарастить военный потенциал. Также она предупредила, что союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе придется иметь дело со «все более сильным и напористым Китаем» и не рассчитывать на какие-либо гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Это связано с тем, что США «пускают в расход» своих союзников или просят заплатить слишком высокую цену за выбор Америки в качестве гаранта своей безопасности, говорится в статье.

Вопросы о лояльности Америки также вызывает введение Трампом высоких торговых пошлин.

Хотя многие советники Трампа утверждали, что США будут укреплять свои ключевые отношения в Азии, сам президент опроверг эти сигналы, поставив под сомнение ценность связей с Японией, Южной Кореей и Австралией, пишет SCMP. Кроме того, США «продемонстрировали незаинтересованность в Тайване за пределами его полупроводниковой отрасли», отмечается в докладе ICG.