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Ученые предупреждают о риске масштабного блэкаута из-за вспышек на Солнце

NASA и другие агентства предостерегают о возможных новых выбросах солнечного излучения, которые могут произойти в ближайшие дни.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный интенсивными солнечными вспышками. Последняя из них произошла 14 мая и уже привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также вызвала перебои в электроснабжении восточной части США, информирует Bild.

NASA и другие агентства предостерегают о возможных новых выбросах солнечного излучения, которые могут произойти в ближайшие дни.

Власти США уже отрабатывали сценарии на случай подобных событий, в рамках учений были смоделированы возможные последствия супершторма.

«Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам», — отмечают американские власти.

Ученые призывают срочно разработать национальную стратегию защиты и увеличить спутниковое наблюдение за солнечной активностью. -0-