Ученые предупреждают о риске масштабного блэкаута из-за вспышек на Солнце

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный интенсивными солнечными вспышками. Последняя из них произошла 14 мая и уже привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также вызвала перебои в электроснабжении восточной части США, информирует Bild.