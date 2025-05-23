ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение

В правящей партии будет много недовольных, но их мнение никого не волнует, потому что в этом муравейнике все решает одна «муравьиная матка». Санду — не только вершина, но и фундамент, и несущие конструкции всей этой системы. Судьба старой партийной номенклатуры, которая сама по себе никто, и которую звать никак, не имеет значения, когда решается историческая задача сохранения всей конструкции.