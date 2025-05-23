ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение

Выборы в парламент = третий тур выборов президента + референдум о доверии Санду.
"Ион Кристою называет Молдову Абсурдстаном, в котором президентка Майя Санду делает все, что ей заблагорассудится.
Экс-премьер Влад Филат утверждает, что Санду уже сообщила формальной верхушке PAS, что она лично будет составлять предвыборный список своей партии на парламентских выборах, назначенных на 28 сентября, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Номером 1 в этом списке называют премьер-министра Дорина Речана, который, как считается, пользуется полным доверием Санду, заменив ее предыдущего фаворита Андрея Спыну.
Борьбой за предвыборный список объясняется и шоу «Борьба с коррупцией на таможне» с арестами людей Спыну. Никто из сторонников Спыну в PAS не должен попасть в следующий парламент.
В предвыборном списке PAS будет много известных людей со стороны, которые формально к правящей партии не имеют никакого отношения, но отметились полной лояльностью лично к Санду.
PAS ожидает своя «ночь длинных ножей». В финале эта партия должна, как змея, сбросить старую шкуру и выступить в роли «обновленной и единственной силы», которая «остановит варваров с Востока» и «приведет Молдову в ЕС».
В правящей партии будет много недовольных, но их мнение никого не волнует, потому что в этом муравейнике все решает одна «муравьиная матка». Санду — не только вершина, но и фундамент, и несущие конструкции всей этой системы. Судьба старой партийной номенклатуры, которая сама по себе никто, и которую звать никак, не имеет значения, когда решается историческая задача сохранения всей конструкции.
Под решение главной задачи — получение большинства в парламенте и сохранение тотальной власти — планируется превратить Высший совет безопасности при президенте в личное «гестапо Санду», которое сможет «по закону» не допускать к выборам не только любую партию или блок, но и любого кандидата из их списков, которые не понравятся лично Санду. Приказы ВСБ будут обязательны для исполнения для ЦИК, правоохранительных и судебных органов".
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