Лавров указал, что нелегитимный Зеленский не сможет подписать меморандум с РФ

«~А если нельзя с Путиным встречаться, зачем тогда ты кричал, что я поехал в Стамбул, а Путин не хочет туда приезжать?~ Очень трудно понять, что он [Зеленский] будет делать, когда полетит в Южно-Африканскую Республику, когда поедет с кем-то обниматься в Европе», — добавил Лавров.