AP: Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за запрета на прием иностранных студентов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гарвардский университет оспаривает решение администрации Трампа запретить университету принимать иностранных студентов, информирует агентство Associated Press (AP).
Гарвард подал иск в федеральный суд в Бостоне и заявил, что действия правительства нарушают первую поправку к Конституции и будут иметь «немедленные и разрушительные последствия для Гарварда и более 7 тыс. иностранных студентов», которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. «Без иностранных студентов Гарвард — не Гарвард», — подчеркивается в иске университета.
Вместе с этим сообщается, что вышеупомянутый запрет администрации США привел к хаосу в учебном заведении за несколько дней до выпуска. Иностранные студенты, которые руководят лабораториями, ведут курсы, помогают профессорам и участвуют в спортивных состязаниях Гарварда, теперь должны принять решение о переводе или рисковать потерей легального статуса, чтобы остаться в стране.
Кроме влияния на нынешних студентов, этот шаг блокирует приезд тысячи иностранных студентов, которые планировали приехать на летние и осенние занятия. «Будущие абитуриенты могут воздержаться от подачи заявлений в университет», — говорится в иске. Таким образом, Гарвард боится потерять лучших студентов мира.
По мнению Гарварда, если действия правительства останутся в силе, университет не сможет принимать новых иностранных студентов по меньшей мере в течение следующих двух учебных лет. Как сообщается, Гарвард принимает в своем кампусе около 6800 иностранных студентов, которые приезжают из более чем 100 стран.
Ранее, 22 мая, администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Источники заявили, что это решение стало частью расследования, которое ведется в отношении Гарварда в последние месяцы. По мнению Дональда Трампа и представителей его администрации, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. Вместе с этим Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму $60 млн. Как считают в ведомстве, университет не справляется с решением вопросов антисемитизма, этнической и расовой дискриминации. -0-