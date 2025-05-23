AP: Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за запрета на прием иностранных студентов

Ранее, 22 мая, администрация президента США Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать иностранных студентов. Источники заявили, что это решение стало частью расследования, которое ведется в отношении Гарварда в последние месяцы. По мнению Дональда Трампа и представителей его администрации, вуз не может обеспечить полную безопасность студентов еврейского происхождения от пропалестинских активистов, выступающих против военных операций Израиля в секторе Газа. Вместе с этим Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарварду федеральные гранты на сумму $60 млн. Как считают в ведомстве, университет не справляется с решением вопросов антисемитизма, этнической и расовой дискриминации. -0-