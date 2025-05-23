МИД Беларуси отреагировал на немецкие танки у границ страны

«В последний раз, когда немецкие танки подходили к границам Беларуси, они принесли оккупацию, выжженную землю и пепел миллионов жертв. Беларусь помнит. Мы способны отстоять свой суверенитет. Тогда, как и сейчас, простые люди не хотели принимать чужие армии — лишь предатели встречали их с распростертыми объятиями», — отметили в МИД, прокомментировав публикацию немецкого канцлера.