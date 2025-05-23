Украина и США завершили процедуры по запуску фонда в рамках минеральной сделки

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина и Соединенные Штаты Америки завершили все процедуры для запуска американско-украинского фонда восстановления в рамках ресурсного соглашения. Как пишет издание «Страна.ua», об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Последним шагом была дипломатическая нота от США. Сегодня получила ее от временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис. Теперь можно официально считать, что фонд запущен», — написала Свириденко в Facebook.
Украинская чиновница также добавила: «Работа фонда ориентирована на будущее, в котором США и Украина совместно вкладываются в восстановление и развитие нашего государства».
При этом, как отмечает «Страна.ua», судя по соглашению, которое было подписано и обнародовано, реальная работа фонда может начаться только после того, как будет подписан основной документ — договор об ограниченном партнерстве, а также устав фонда. Однако до сих пор не было никакой информации о том, что эти документы были подписаны.
14 мая СМИ писали, что помимо рамочного договора с Вашингтоном о совместном распоряжении полезными ископаемыми и инфраструктурой Киев подписал дополнительные соглашения об украинских недрах.
Государственный секретарь США Марко Рубио ранее сообщал, что Вашингтон не предоставляет Киеву никаких военных обязательств в рамках соглашения о совместном распоряжении полезными ископаемыми Украины. -0-