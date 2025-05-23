Украина и США завершили процедуры по запуску фонда в рамках минеральной сделки

При этом, как отмечает «Страна.ua», судя по соглашению, которое было подписано и обнародовано, реальная работа фонда может начаться только после того, как будет подписан основной документ — договор об ограниченном партнерстве, а также устав фонда. Однако до сих пор не было никакой информации о том, что эти документы были подписаны.