Путин заявил об изучении опыта военной операции за рубежом

В этом апреле он сообщил, что российские военные за 2024 год получили более 1,5 млн беспилотников разного типа. По его словам, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. При этом, отметил глава государства, получаемого вооружения не хватает. Путин выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в том числе беспилотников, будут выполнены.