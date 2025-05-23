Путин заявил об изучении опыта военной операции за рубежом

«Наш опыт ведения специальной военной операции — как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия — внимательно изучается и политическим руководством, командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», — сказал президент.
Он отметил, что обеспечение нужд спецоперации остается основной задачей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вместе с тем, отметил глава государства, следует укреплять позиции России на глобальных рынках.
«Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объемы экспортных поставок», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия остается в пятерке лидеров мировых поставок оружия.
Министр обороны России Андрей Белоусов анонсировал создание нового рода войск — войск беспилотных систем — к третьему кварталу текущего года. Путин прошлой осенью рассказывал о планах десятикратного увеличения выпуска дронов.
В этом апреле он сообщил, что российские военные за 2024 год получили более 1,5 млн беспилотников разного типа. По его словам, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. При этом, отметил глава государства, получаемого вооружения не хватает. Путин выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в том числе беспилотников, будут выполнены.
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