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Путин заявил об изучении опыта военной операции за рубежом

Российский опыт ведения военной операции на Украине внимательно изучается как иностранными политиками, так и командованиями зарубежных армий, в связи с этим растет интерес к российской военной продукции, которая используется в боевых действиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).

Источник: РИА "Новости"

«Наш опыт ведения специальной военной операции — как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия — внимательно изучается и политическим руководством, командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», — сказал президент.

Он отметил, что обеспечение нужд спецоперации остается основной задачей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Вместе с тем, отметил глава государства, следует укреплять позиции России на глобальных рынках.

«Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный — это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объемы экспортных поставок», — сказал Путин, подчеркнув, что Россия остается в пятерке лидеров мировых поставок оружия.

В НАТО называли ключевым уроком боевых действий на Украине необходимость разработки и производства большого количества дешевого, «одноразового» вооружения, такого, как беспилотные системы. США начали модернизировать армию с учетом опыта конфликта на Украине, писала The Wall Street Journal.

Министр обороны России Андрей Белоусов анонсировал создание нового рода войск — войск беспилотных систем — к третьему кварталу текущего года. Путин прошлой осенью рассказывал о планах десятикратного увеличения выпуска дронов.

В этом апреле он сообщил, что российские военные за 2024 год получили более 1,5 млн беспилотников разного типа. По его словам, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов. При этом, отметил глава государства, получаемого вооружения не хватает. Путин выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в том числе беспилотников, будут выполнены.

Материал дополняется.