Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД

В МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что с 20 мая до 23 мая зафиксировано кратное увеличение атак — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В результате есть погибшие и раненые.