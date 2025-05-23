Украина хочет сорвать переговоры с Россией атаками БПЛА, заявил МИД

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — говорится в заявлении.
«Но, подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной», — заключили в российском МИД.
В МИД со ссылкой на данные российского Минобороны напомнили, что с 20 мая до 23 мая зафиксировано кратное увеличение атак — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию РФ вне зоны СВО. В результате есть погибшие и раненые.