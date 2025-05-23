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Последние зарубежные новости за 23 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 23 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

New Lines: Рубио хочет ужесточить санкции против РФ, но Трамп против

Рубио почти ежедневно упоминает о санкциях против РФ, но Трамп скептически относится к их введению. По данным The Guardian, Трамп после разговора с Путиным отказался от усиления санкций против России, нарушив планы европейских лидеров.

Источник: AP 2024

Yle: Финляндия временно станет базой для разведывательных дронов НАТО

В июне НАТО временно разместит БПЛА RQ4D Phoenix на авиабазе в Пирккале. Это часть пробных разведывательных полетов в Северной Европе. Финляндия названа географически «интересным» местом.

Bloomberg: в США выступают против участия Мединского в переговорах

Белый дом, по данным Bloomberg, выступил против участия Владимира Мединского в переговорах с Украиной, считая его сторонником «жесткой линии». Ранее он возглавлял российскую делегацию на переговорах в Турции.

FT: Мерц хочет «подавить» дебаты о возобновлении проекта «Северный поток»

Канцлер ФРГ одобрил идею Еврокомиссии о новых санкциях, касающихся «Северного потока — 2». Собеседники издания отмечают, что канцлер пытается «подавить» любые дискуссии в Германии о возможном будущем возобновлении проекта.

Источник: AP 2024

CNN: в США прекратят чеканить одноцентовые монеты

Минфин США объявил о прекращении чеканки одноцентовых монет. Правительство в мае сделало последний заказ заготовок для пенни. Себестоимость пенни превышала номинал, что стало причиной отказа от их выпуска.