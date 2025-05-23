Последние зарубежные новости за 23 мая 2025 года: свежие события текущего дня

New Lines: Рубио хочет ужесточить санкции против РФ, но Трамп против
Рубио почти ежедневно упоминает о санкциях против РФ, но Трамп скептически относится к их введению. По данным The Guardian, Трамп после разговора с Путиным отказался от усиления санкций против России, нарушив планы европейских лидеров.
Yle: Финляндия временно станет базой для разведывательных дронов НАТО
В июне НАТО временно разместит БПЛА RQ4D Phoenix на авиабазе в Пирккале. Это часть пробных разведывательных полетов в Северной Европе. Финляндия названа географически «интересным» местом.
Bloomberg: в США выступают против участия Мединского в переговорах
Белый дом, по данным Bloomberg, выступил против участия Владимира Мединского в переговорах с Украиной, считая его сторонником «жесткой линии». Ранее он возглавлял российскую делегацию на переговорах в Турции.
FT: Мерц хочет «подавить» дебаты о возобновлении проекта «Северный поток»
Канцлер ФРГ одобрил идею Еврокомиссии о новых санкциях, касающихся «Северного потока — 2». Собеседники издания отмечают, что канцлер пытается «подавить» любые дискуссии в Германии о возможном будущем возобновлении проекта.