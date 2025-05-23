Блогер настроена идти до конца — ее обманул полицейский чин: Александр Тяка дал указание участникам автопробега в Кишиневе не останавливаться на красный свет, а сейчас все получают штрафы

Дал слово офицера и обманул: участница Автопробега 9 мая, «Победа — одна на всех!» рассказала, как полицейский Александр Тяка давал указание на красный свет не останавливаться.
Блогер Дина Карпински, входящая в оргкомитет по проведению автопробега в День Победы рассказала, что руководитель департамента контроля за проведением общественных акций Александр Тяка лично прошелся в доль колонны автомашин, чтобы удостовериться, что мы всех оповестили по поводу режима «зеленого коридора». Более того, он лично дал мне слово офицера, что у колонны автопробега не будет никаких проблем. Дал свой номер телефона и заявил, что мы можем звонить в том случае, если будут какие-то неприятности. Когда людям начали приходить штрафы, Карпински несколько раз набрала Александра Тяка, но тот не взял трубку, а потом и вовсе заблокировал Карпински.
"Я официально заявляю:
Я готова дать показания. На камеру. В суде. Если нужно, давайте с сотрудниками полиции вместе пройдем полиграф. Где угодно. Я не боюсь.
Я пойду до конца. Потому что я верю в правду и справедливость.
Вопрос — готовы ли к этому вы, господа полицейские?
Готовы ли вы так же, как я, отвечать за свои слова и действия?
Или слово офицера и честь мундира сегодня легко отменяются кнопкой", — заявила активистка в соцсетях.
Ранее о том, что автопробег прошел по правилам, утверждённым самими же властями сообщил и другой участник автопробега, помогавший в его организации Игорю Тулянцеву.
"С самого начала мероприятия я находился в тесной координации и постоянном общении с представителями дорожной полиции и другими сотрудниками правоохранительных органов.
Перед выездом к нам подошёл начальник дорожной полиции сектора Буюкань — Валентин Рукан, указал маршрут и сказал дословно:
«Проезжайте спокойно, колонна движется в режиме зелёного коридора. Не останавливайтесь, даже если горит красный».
Затем Валентин Рукан сел в служебный автомобиль Toyota RAV4 с номером 8888, и лично поехал во главе колонны, как сопровождающий и ответственный за порядок".