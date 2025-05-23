Блогер настроена идти до конца — ее обманул полицейский чин: Александр Тяка дал указание участникам автопробега в Кишиневе не останавливаться на красный свет, а сейчас все получают штрафы

Блогер Дина Карпински, входящая в оргкомитет по проведению автопробега в День Победы рассказала, что руководитель департамента контроля за проведением общественных акций Александр Тяка лично прошелся в доль колонны автомашин, чтобы удостовериться, что мы всех оповестили по поводу режима «зеленого коридора». Более того, он лично дал мне слово офицера, что у колонны автопробега не будет никаких проблем. Дал свой номер телефона и заявил, что мы можем звонить в том случае, если будут какие-то неприятности. Когда людям начали приходить штрафы, Карпински несколько раз набрала Александра Тяка, но тот не взял трубку, а потом и вовсе заблокировал Карпински.