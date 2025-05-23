Глава Минфина США: у ЕС есть проблема коллективных действий

«У ЕС есть проблема коллективных действий. Это 27 стран, но они представлены одной группой в Брюсселе, поэтому некоторая обратная связь, которую я получаю, говорит о том, что основные страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их лица», — сказал он телеканалу Fox News.