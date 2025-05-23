Глава Минфина США: у ЕС есть проблема коллективных действий

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Скотт Бессент на фоне безрезультатных переговоров с ЕС об урегулировании пошлин заявил, что у Брюсселя есть проблема коллективных действий, при этом многие страны — участницы сообщества даже не знают, о чем договариваются от их лица, сообщает РИА Новости.
«У ЕС есть проблема коллективных действий. Это 27 стран, но они представлены одной группой в Брюсселе, поэтому некоторая обратная связь, которую я получаю, говорит о том, что основные страны даже не знают, о чем ЕС ведет переговоры от их лица», — сказал он телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с Евросоюзом сложно вести дела, переговоры о торговле «ни к чему не ведут», в связи с чем он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. -0-