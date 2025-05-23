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Папы и дети. В каких случаях пособие по уходу за ребенком назначается отцу?

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу.

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу.

Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу, если:

— мама ребенка приступила к работе, при этом отец ребенка оформил отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— отец является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или лицом, которое осуществляет ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, но приостановил указанный вид деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет.

В ведомстве напомнили, что есть еще одна ситуация, о которой необходимо помнить. Если мать в полной семье приступила к работе более чем на полставки, при этом уход за ребенком осуществляет неработающий и не осуществляющий другие виды деятельности отец, то право на пособие предоставляется отцу. В этом случае пособие назначается и выплачивается по месту работы матери.