Папы и дети. В каких случаях пособие по уходу за ребенком назначается отцу?

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, в каких случаях пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу.
Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначается отцу, если:
— мама ребенка приступила к работе, при этом отец ребенка оформил отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
— отец является индивидуальным предпринимателем, нотариусом, адвокатом или лицом, которое осуществляет ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма, но приостановил указанный вид деятельности в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет.
В ведомстве напомнили, что есть еще одна ситуация, о которой необходимо помнить. Если мать в полной семье приступила к работе более чем на полставки, при этом уход за ребенком осуществляет неработающий и не осуществляющий другие виды деятельности отец, то право на пособие предоставляется отцу. В этом случае пособие назначается и выплачивается по месту работы матери.