Папы и дети. В каких случаях пособие по уходу за ребенком назначается отцу?

В ведомстве напомнили, что есть еще одна ситуация, о которой необходимо помнить. Если мать в полной семье приступила к работе более чем на полставки, при этом уход за ребенком осуществляет неработающий и не осуществляющий другие виды деятельности отец, то право на пособие предоставляется отцу. В этом случае пособие назначается и выплачивается по месту работы матери.