Лавров: РФ готова представить проект документа об урегулировании после обмена

Он подчеркнул, что Москва сейчас активно работает над второй частью договоренностей, которая предусматривает подготовку каждой из сторон проекта документа с изложением условий «достижения устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей договоренности об урегулировании».
«Мы также привержены тем договоренностям, которые были достигнуты недавно в Стамбуле между делегациями России и Украины. Мы завершаем нашу подготовительную работу по составлению списка для обмена военнопленными по принципу “тысяча на тысячу”», — резюмировал Лавров.
16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению». 23 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.