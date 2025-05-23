Лавров: РФ готова представить проект документа об урегулировании после обмена

16 мая в Стамбуле между Россией и Украиной прошли переговоры. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле «1 000 на 1 000», представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс. Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона удовлетворена результатом встречи. Он также сообщил, что Украина запросила прямые переговоры между лидерами государств, Россия приняла «этот запрос к сведению». 23 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен также переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.