МИД РФ: обстрелы ВСУ территории РФ нацелены на срыв российско-украинских переговоров

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные обстрелы ВСУ российской территории нацелены на срыв прямых российско-украинских переговоров для окончательного урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает ТАСС.
«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — указали в дипведомстве.
Там также заверили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки ВСУ. «В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — уточнили в МИД РФ.
В заявлении подчеркивается, что, несмотря на действия ВСУ, Россия остается приверженной поиску путей мирного урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что с 20 мая по 23 мая средства ПВО РФ сбили 788 БПЛА вне зоны проведения специальной военной операции. -0-