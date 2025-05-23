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МИД РФ: обстрелы ВСУ территории РФ нацелены на срыв российско-украинских переговоров

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на действия ВСУ, Россия остается приверженной поиску путей мирного урегулирования конфликта.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные обстрелы ВСУ российской территории нацелены на срыв прямых российско-украинских переговоров для окончательного урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, сообщает ТАСС.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — указали в дипведомстве.

Там также заверили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки ВСУ. «В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — уточнили в МИД РФ.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на действия ВСУ, Россия остается приверженной поиску путей мирного урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что с 20 мая по 23 мая средства ПВО РФ сбили 788 БПЛА вне зоны проведения специальной военной операции. -0-