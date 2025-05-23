МИД РФ: обстрелы ВСУ территории РФ нацелены на срыв российско-украинских переговоров

Там также заверили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки ВСУ. «В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса», — уточнили в МИД РФ.