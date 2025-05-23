Сенатор Карасин: Кая Каллас ставит Евросоюз в неловкое положение

23 мая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в нелепую ситуацию: перед журналистами в Сербии она не смогла назвать все ветви власти ЕС, за что подверглась критике. Кроме того, бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу уличил Каллас в лицемерии из-за слов о давлении на Россию. Кто такая Кая Каллас, какова ее роль в европейской политике и могут ли ее снять с должности за некомпетентность — в материале «Газеты.Ru».